Hastane tedavileri devam ettiği için okula gidemiyorlar. Ancak yüz yüze eğitimlerinden de mahrum kalmıyorlar.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli öğretmenler çocuklara okullarını aratmıyor.

Hastanede eğitimler müfredat kapsamında yapılıyor. Burada çocuklar hem moral kazanıyor hem de derslerden geri kalmıyor.

Yüz yüze eğitim hafta içi her gün yapılıyor

Öğretmen Ali İhsan Kara, "Burada hasta çocuklara ailelerinin iş birliği ve doktorların görüşü alınarak ortak bir program hazırlayarak eğitimimizi ya hastane odalarında ya da yürüyebilenleri bizim hastane sınıfı var orada ders işlemimizi sağlıyoruz" dedi.

Öğretmen Halil Elitok da öğrencilerin temel derslerden eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını aktardı.

Ailelerin de memnun kaldığı uygulama, haftanın 5 günü sürüyor.