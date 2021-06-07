Aydın Nazilli'de keşfedilen ve büyük bölümü toprak altında olan arenada arkeolojik kazılar bu yaz başlayacak.

Doğu Akdeniz'de Roma dönemine ait en iyi korunmuş tek arenanın birkaç yıl içinde turizme kazandırılması hedefleniyor.

Nazilli'deki Mastaura Antik Kenti'nde keşfedilen arenada kazılar başlıyor

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer süreç hakkında bilgi verdi.

"Yıldırım hızıyla sürdürüyoruz süreci. Tahmin ediyorum birkaç yıl içinde yapının durumuna da bağlı olarak yapıya zarar vermemek hususunda son derece dikkatli ve tedbirli çalışmalarla en kısa sürede gözle görünür hale getireceğimize inanıyorum."

Kazı çalışması Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden arkeologların koordinesinde yürütülecek.

Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Sedat Akkurnaz, "Burası bin 800 yıllık Roma imparatorluk dönemine ait bir Gladyatör dövüş alanı. Vahşi hayvanların dövüştürüldüğü amfi tiyatro dediğimiz özel bir alan. Yaklaşık 100 metre çapında, 35-40 metre yüksekliğinde korunmuş devasa anıtsal bir gösteri alanı. Doğu Akdeniz Havzasında bildiğimiz en iyi korunmuş tek örnek" diyerek yapının öneminden bahsetti.

Tanıtım etkinliği yapıldı

Zeytin ve incir ağaçlarıyla kaplı alanda yüzey araştırması büyük ölçüde tamamlandı. Bu yaz başlayacak kazı çalışması öncesi tarihi alanda tanıtım etkinliği düzenlendi.

Tarihi yapıya zarar vermemek için teknolojiden de faydalanılacak kazıların, bir kaç yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.