Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinde, reaktör bölümü iç koruma binasının üçüncü katmanının kurulduğu açıklandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamada kaynaklı metal yapı olan iç koruma binasının üçüncü katmanının her birinin, 11,5 metre yüksekliğinde, 5,8 metre genişliğinde ve 13,4 ton ağırlığında 24 bölümden oluştuğu bilgisi verildi.

[Fotoğraf. AA]

İç koruma binası toplam 4 katman ve 1 kubbeden oluşacak. Bina, tüm bileşenlerinin montajının tamamlanmasının ardından sızdırmazlık testinden de geçirilecek.

Dış koruma binası da her türlü dış etkiye dayanıklı tasarlanacak

Reaktör binasının yüksekliğinin arttığı bilgisine yer verilen açıklamada Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh de katmanın, tasarımda öngörülen konumunda kurulduğunu söyledi.

"Ana inşaatın aşamalarının tamamlanması açısından iyi bir tempo yakaladık. Bir sonraki anahtar kurulum işlemleri bu yaz ikinci güç ünitesinde gerçekleştirilecek. Bunlar arasında reaktör şaftının betonarme kirişi, iç koruma binası ikinci katmanı ve destek kirişinin kurulması yer alacaktır. Üçüncü ünitede türbin binası temel plakasının betonlama işlemini tamamladık ve yakın zamanda reaktör binasının da temel plakası hazır olacak."

[Fotoğraf: AA]

Butckikh, Akkuyu NGS'nin reaktör binalarının iki katmanlı koruma binalarıyla donatılacağını, güçlendirilmiş betondan yapılan dış koruma binasının da her türlü olağanüstü dış etkiye dayanıklı şekilde tasarlandığını söyledi.

İç koruma binası toplam 4 katman ve 1 kubbeden oluşacak. Bina tüm bileşenlerinin montajının tamamlanmasının ardından sızdırmazlık testinden de geçirilecek.