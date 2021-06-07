G-7 ülkelerinin Google ve Facebook gibi çok uluslu şirketlerden vergi alınması konusunda anlaşmaya varmasının hemen ardından, bu kez Fransa'dan Google'a rekabeti ihlal cezası geldi.

Süreç üç büyük medya grubunun Google'ı internetteki reklam satışlarında tekel kurmaya yönelik suçlamasıyla başladı.

Fransız rekabet kurumu şikayetleri inceledi. İnceleme sonucunda Google'a 220 milyon euro ceza kesti.

Kararda Google'ın piyasada üstün konumunu suistimal ettiği vurgulandı.

Facebook'a soruşturma sürüyor

Avrupa Birliği ve İngiltere'nin, Facebook'a karşı başlattığı rekabet soruşturması da sürüyor. Avrupa Komisyonu, 3 milyar kullanıcısı bulunan Facebook'un reklam servisinin rekabet ihlali yapıp yapmadığını soruşturuyor.

Kazanç rekorları kıran şirketler artık vergi ödeyecek

G-7 ülkelerinin maliye bakanları geçtiğimiz günlerde çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde en az yüzde 15 vergiye tabi tutulmasını kararlaştırmıştı.

Bu karardan etkilenecek şirketlerin başında Google, Facebook, Apple ve Amazon geliyor.

