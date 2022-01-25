İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına Türk Kızılay ekipleri koştu.

"Biz aldık, yemeyenlere verin"

İstanbul'un Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay ekipleri, yolların açılmasını bekleyenlere çorba, lahmacun, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya yardımında bulundu.

Ekipler yardım yaparken vatandaşlardan biri, "Biz aldık, yemeyenlere verin" dedi. O anlar, soğuk havada izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Ekipler, aynı zamanda yolda kalanların araçlarına zincir takılmasına da yardımcı oldu.

Kriz masasında anlık durum takibi yapan ve kar yağışı olabilecek şehirlerde de hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılay ekipleri, ihtiyaç duyulan her bölgede yardıma hazır olduklarını vurguladı.