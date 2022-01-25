İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Pek çok noktada yollar kapandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

İstanbul Valiliği, mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edilirken, 3 bin 180 vatandaş da otel, misafirhane, ve yurtlara yerleştirildi.

"5 bin 57 hemşerimizi tahliye ettik"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşerimizi tahliye ederken, 3 bin 180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Kıymetli İstanbullular,

Saat 05.30 itibarıyla;



Yolda mahsur kalan



5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik.



Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor.#kar#İstanbul pic.twitter.com/7suu11VQpv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022

Yerlikaya'nın hesabından paylaşılan videoda ise Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Odaeyeri kavşakları arasında görevli ekipler tarafından vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle araçların mahsur kaldığı güzergahlarda bulunan 71 caminin açık tutulduğunu bildirdi. Yolda kalanların camilere de yerleştirildiğini kaydetti.

Türkiye Gençlik Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İlim Yayma Vakfı da, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara yurtlarını açtığını açıkladı.