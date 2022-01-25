Erzincan-Erzurum seferini yapan yük treni, Tercan ilçesi Mercan beldesindeki tren istasyonunda makas değiştirmek isterken lokomotifi ve bir vagonu kısmen raydan çıktı.

Yük treninin yeniden raya alınıp yola devam etmesi için istasyona görevliler çağrıldı. Erzurum'dan bölgeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri çalışma yürüttü.

Bu arada aynı hattı kullanarak Kars'tan Ankara'ya giden Turistik Doğu Ekspresi Treni de bir süre bekledi.

Bölgeye gelen Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik kurtarma çalışmalarını inceledi, Doğu Ekspresi yolcularıyla bir süre sohbet etti.

Yolcular, soğuk havaya aldırış etmeden bir süre davul zurna eşliğinde halay çekti.

Yeniden raylara alınan yük treninin yoluna devam etmesiyle Turistik Doğu Ekspresi de Ankara'ya seyrine yeniden başladı.

Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici, beldede bir yük treninin makas değiştirirken kısmen raydan çıkması nedeniyle aynı güzergahı kullanan Turistik Doğu Ekspresi'nin bir süre yoluna devam edemediğini söyledi.