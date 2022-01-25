Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvayında seferler durduruldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay seferleri durduruldu.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadelerine yer verildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 24, 2022
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır.
Akşam saatlerinde yapılan açıklamada metro ve tramvay hatlarının çalışma süresi gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştı.
Etiketler: Kar Yağışı
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