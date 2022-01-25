İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın bugün de devam etmesi beklenen kentte, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya heasbından, şehirler arası otobüs seferleine ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" dedi.

Kıymetli hemşehrilerim;



İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması



bugün (SALI) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/FU78yxhDwS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022

Uçuşlar 13:00'e kadar yapılamayacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışlarının saat 13.00'e kadar yapılamayacağını açıkladı.

Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

Öte yandan, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmamasına karar verildi.



