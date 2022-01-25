İstanbul'da otobüslerin otogarlardan çıkış kısıtlamasının süresi uzatıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış kısıtlamasının saat 13.00’e kadar uzatıldığını açıkladı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın bugün de devam etmesi beklenen kentte, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya heasbından, şehirler arası otobüs seferleine ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" dedi.
Kıymetli hemşehrilerim;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması
bugün (SALI) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/FU78yxhDwS
Uçuşlar 13:00'e kadar yapılamayacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışlarının saat 13.00'e kadar yapılamayacağını açıkladı.
Özel araçlar trafiğe çıkamayacak
Öte yandan, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmamasına karar verildi.
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