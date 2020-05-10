Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kısıtlamaya uymayarak kargo aracıyla misafirliğe gittiler
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti.
Ankara’nın Yenimahalle İlçesi İlkyerleşim Mahallesi’nde özel bir kargo şirketine ait aracın sokağa çıkma serbestliği durumundan faydalanan 8 kişilik bir grup vatandaş misafirliğe gitti.
Kargo şirketinin aracını kullanan 8 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden kaçak yolculuk yaptı.
Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüs kargo covid-19 ankaraSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 12:26
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