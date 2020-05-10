Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak.

Çok sayıda işletme tedbirlerini üst düzeye çıkardı. Dezenfeksiyon ekipleri kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti. Randevuları almaya başlayan berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu, kesim önlüğü gibi ekipmanlar hazırladı.

Hijyen kurallarının üst düzeyde alınacağı kuaför ve güzelik merkezleri 09 ile 21 saatleri arasında hizmet verebilecek.

[Fotoğraf: İHA]

Sağlık Bakanlığından tedbirleri içeren rehber

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı.

Rehberde, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gerekenler" başlığı altında "Genel önlemler", "iş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler", "müşterilere yönelik önlemler", "personeli korumaya yönelik önlemler", "ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma" adı altında tedbirlere yer verildi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, alanlarının küçük olması ve çalışma koşulları nedeniyle müşterilerle yakın temasın söz konusu olabildiği belirtilen rehberde, hem iş yeri çalışanının hem de müşterinin COVID-19 salgını süresince korunma önlemlerini almaları gerektiği, önlemlerle ilgili afişlerin de görünür yere asılması gerektiği belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Müşteriler randevu ile kabul edilecek

İş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

-İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler randevu ile kabul edilmeli ve müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmeli.

-Müşterinin ya da personelin COVID-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştırmak amacıyla müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalı.

-İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalı.

-İş yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmeli.

-İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmeli.

-İş yerine maskesiz müşteri alınmamalı. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarmalı.

-İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalı.

-İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulmalı.

-Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalı.

-İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalı, ortalıkta bırakılmamalı.

-Müşterilere hizmet verilirken yiyecek ve içecek (su hariç) servisi yapılmamalı.

-İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi şeyler bulundurulmamalı.

-Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, yüzde 70'lik alkol ile silinmeli. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinmeli.

-Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalı. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalı. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalı. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalı.

-Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalı. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmeli.

-Saç kesimi esnasında yüzde ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalı.

-Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalı.

-Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmeli.

-Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.