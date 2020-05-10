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Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, ilçede 2 kişinin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, söz konusu 2 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı malzemelerine el koyan ekipler, zanlıları gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Etiketler: Kaçak kazı balıkesirSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 09:43
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