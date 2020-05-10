Türk mühendisleri tarafından tasarlanan insansız kara aracı tamamen milli imkanlarla üretildi.

Türkiye'nin orta sınıftaki ikinci seviye silahlı insansız kara aracı için ASELSAN ile sözleşme imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muharebe gücünü arttıracak silahlı insansız kara aracı; keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabiliyor. Üzerine silah sistemleri takılabilen araç, uzaktan kumanda ediliyor.

"Proje, geliştirme ve seri üretim içeriyor"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özelliklerini sıraladığı aracın sözleşmesinin yapıldığını duyurdu. "Orta sınıf 2'nci seviye için ASELSAN ile sözleşme imzaladık" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "proje, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesi ve seri üretimini içeriyor" şeklinde konuştu.

Daha önce üretilen orta sınıftaki en büyük insansız kara aracı Demirhan saha testi aşamasında. Orta sınıfta üretilecek olan 2'nci seviye silahlı insansız kara aracı ile de Mehmetçiğe robot yardımcıların sayısı artacak.