Haber Giriş: Kaynak: AA
Karaman'da bir iş yerini kundaklamak isteyen zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da bir iş yerini benzin dökerek kundaklamak isteyen zanlı, polis ekiplerinin fark etmesi sonucu yakalandı.
24 yaşındaki A.D, Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin kapısını yanında getirdiği pet şişedeki benzini dökerek ateşe verdi.
Daha sonra şüpheli hızla olay yerinden kaçmaya çalışırken, o sırada bölgede devriye görevi yapan trafik polisleri tarafından 276. sokakta yakalanarak gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
A.D'nin kundaklamaya çalıştığı iş yerindeki alevler, belediye temizlik görevlileri tarafından başka yerlere sıçramadan söndürüldü.
Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi, zanlının yakalandığı sokak ve iş yerinde inceleme yaptı.
A.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: kundaklama Karaman İş yeri Hamidiye MahallesiSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 01:32
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