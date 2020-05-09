Bakan Koca'dan sosyal mesafeli bank paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Kestel ilçesindeki sosyal mesafeli bank görselini paylaşarak, "Türkiye'nin pratik zekası, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.
Koca, paylaşımında, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir)" yorumunda bulundu.
Türkiye’nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.) pic.twitter.com/i5PiknHBJP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020
Kestel Belediyesinden bank paylaşımı
Kestel Belediyesi, "Sosyal mesafeli banklarımızı görünce şaşırabilirsiniz" sözüyle yaptığı paylaşımda, normalleşme sürecinde sosyal mesafe kuralının çok önemli olduğuna dikkat çekmişti.
'Sosyal Mesafeli Bank'larımızı görünce şaşırabilirsiniz— Kestel Belediyesi (@KestelBelediye) May 7, 2020
Unutmayalım, sosyal mesafe kuralı, normalleşme süresinde de çok önemli #kestelesözümüzvar #kestelbelediyesi #kestel #bursa #BursaİçinOmuzOmuza #KestelİçinOmuzOmuza #sosyalmesafe pic.twitter.com/3K8rnoWMaS