Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Pazarlarda normalleşme süreci
Pazarlar da yavaş yavaş normalleşme sürecine giriyor. Daha önce satışına izin verilmeyen ürünler artık tezgahlardaki yerini alabilecek.
Koronavirüs tedbirlerinin en sıkı uygulandığı yerlerin başında pazarlar geliyor. Açık alanlarda sosyal mesafeye aykırı davranışlar, virüsün yayılma hızını artırabiliyor. Bu kapsamda pazarlarda ciddi tedbirler alındı. Bazı ürünlerin satışına izin verilmedi.
Türkiye'nin yavaş yavaş normalleşme sürecine girdiği günlerde, pazarlara ilişkin de düzenleme yapıldı. İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği kararname ile gerekli tedbirler alınarak bazı kısıtlamalar kaldırılıyor.
Giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye gibi ürünlerin satışına pazartesi gününden itibaren izin verilecek. Bu tezgahlarda da yine sosyal mesafeden maske kullanımına kadar bütün tedbirlere uyulması gerekiyor.
Haber: Fatih Kaplan
Kurgu: İbrahim Güneştekin
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