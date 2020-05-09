Koronavirüs tedbirlerinin en sıkı uygulandığı yerlerin başında pazarlar geliyor. Açık alanlarda sosyal mesafeye aykırı davranışlar, virüsün yayılma hızını artırabiliyor. Bu kapsamda pazarlarda ciddi tedbirler alındı. Bazı ürünlerin satışına izin verilmedi.

Türkiye'nin yavaş yavaş normalleşme sürecine girdiği günlerde, pazarlara ilişkin de düzenleme yapıldı. İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği kararname ile gerekli tedbirler alınarak bazı kısıtlamalar kaldırılıyor.

Giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye gibi ürünlerin satışına pazartesi gününden itibaren izin verilecek. Bu tezgahlarda da yine sosyal mesafeden maske kullanımına kadar bütün tedbirlere uyulması gerekiyor.

Haber: Fatih Kaplan

Kurgu: İbrahim Güneştekin