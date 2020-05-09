TRT Belgesel, yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs mücadelesine tanıklık eden "Hastane İstanbul Korona" belgeselini izleyiciyle buluşturdu.

Belgesel, virüsle mücadelenin en kritik noktalarından olan yoğun bakım servislerini ve nefes almakta zorluk çeken hastaların gerçek hikayelerini ekrana taşıdı.

"Hastane İstanbul Korona", günlerdir ailelerinden uzak kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını da gözler önüne serdi.

35 dakika süren belgeselde, tedbirlere uyma ve sosyal mesafeyi korumanın önemine vurgu yapıldı. Belgeselin Prof. Dr. Yalım Dikmen sorumluğundaki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde çekilen ilk bölümü, 22.00'de izleyiciyle buluştu.