Ankara'da da sokak ve caddeler boşaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile denetimler üst seviyeye çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, aldıkları önlemleri anlatarak, "Biz Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak haberi alır almaz, ilk etaptan itibaren derhal toplantımızı yaparak İl Emniyet Müdürümüz Servet Yılmaz başkanlığında olası harekat planlarımızı planladık" dedi.

Kent Güvenlik Yönetim Merkezi, Ankara'nın adeta gözü. Ankara Emniyet Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojilerine bağlı merkez, kapılarını TRT Haber'e açtı.

Sistem nasıl çalışıyor?

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenler önce merkezin kameralarına takılıyor. Polis ekipleri hemen olay yerine giderek kalabalığa müdahale ediyor. Peki, sistem nasıl çalışıyor?

Kameralar, Ankara'nın sokak ve caddelerini görecek şekilde konumlandırıldı. Yüksek çözünürlükte görüntü alma özellikli kameralar, hareket kabiliyetine de sahip.

Koronavirüs önlemleri sürecinde, kalabalık oluşan bölgeye polis ekibi sevk ediliyor. Polis, sokaktakileri evlerine dönmeleri için uyarıyor. Kurallara uymayanlara 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.

Tandoğan, "Martın ortasından bugüne kadar, bu güncel rakamdır, yaklaşık 4 bin vatandaşımıza cezai müeyyide uygulamak zorunda kaldık" dedi.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen