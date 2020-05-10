Kaza saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde meydana geldi. Ankara istikametine hareket eden otomobil, kontrolden çıkarak bariyer ile trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sürücü otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Kazaya karışan otomobil, Büyükşehir Belediyesine ait vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.