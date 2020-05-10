Yurtlarda karantina süreleri dolanlar evlerine gönderiliyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kayseri ve Nevşehir'de yurtlara yerleştirilen vatandaşlar gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Etiyopya'dan Kayseri'ye getirilerek burada karantinaya alınan 233 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
Türkiye'ye dönmelerinin ardından 26 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi, Hunat Hatun ve Develi yurtlarına yerleştirilen 233 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek 52 ile gönderildi.
Yurttan ayrılan vatandaşlara, çam fidanı hediye edildi.
Nevşehir'de karantina süreleri dolan 123 kişi evlerine gönderildi
Somali ve Cibuti'den Nevşehir'e getirilerek burada karantinaya alınan 123 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
Türkiye'ye döndüklerinde 26 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 123 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Sağlık görevlilerince kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
Kaldıkları yurttan ayrılan vatandaşlara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir fidan hediye etti.