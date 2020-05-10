Haber Giriş: Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan denetimler sürüyor.
Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler içerisinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yapılan denetimlerde ekipler, güvenlik noktasından geçen araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan köprüden geçişi kısıtlı olan araçları tespit etmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformunda, EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kurulması çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: koronavirüs Denetim covid-19 15 Temmuz Şehitler KöprüsüSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:58
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