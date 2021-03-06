Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamasız ilk cumartesi: İstanbul'da sahiller ve sokaklar doldu taştı
[Fotoğraf: İHA]
Hafta sonu cumartesi günü kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte, İstanbul'da vatandaşlar kafe, lokanta ve sahil gibi yerlere akın etti.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası, saat 18.10 itibarıyla trafik yoğunluğunu yüzde 54 gösterdi.
Eminönü'ndeki kalabalık havadan fotoğraflandı
Kısıtlama öncesi haftasonu kalabalık olan yerlerden biri olan Eminönü ve Galata Köprüsü kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi günü ile birlikte yeniden hareketlendi.
Öğle saatlerinden itibaren insan ve araç trafiğinin arttığı Eminönü Meydan ve Galata Köprüsü'ndeki son durum havadan fotoğraflandı.
İstiklal doldu taştı
İstiklal Caddesinde de yaşanan yoğunluk endişelendirdi.
Etiketler: İstanbul Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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