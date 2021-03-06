Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı
Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı. Suriyelileri yurda soktuğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriye uyruklu E.Ş. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Kimlik kontrolü yapan ekipler, minibüsteki 14 Suriye uyrukludan 6'sının yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü, yabancı uyrukluları 300'er dolar karşılığında yurda soktuğu belirlenen E.Ş. gözaltına alındı.
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