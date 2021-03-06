Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli yağmur, Bitlis, Siirt'in kuzeyi ve Muş'un güneyinde yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.