Doğu Karadeniz'de hamsi avının yetersiz olması nedeniyle Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını istavrit, mezgit, somon ve çupra süslüyor.

Trabzon'daki balıkçılar, son dönemde başta hamsi olmak üzere balık avından beklenen verimi alamadı.

Avlanmanın yetersiz olması nedeniyle Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarında çok az miktarda hamsinin yanı sıra istavrit, mezgit, levrek, somon, alabalık, tirsi ve çupra gibi çeşitler yer aldı.

Hamsinin kilogramı 10-15 liradan, mezgitin kilogramı 10-20 liradan, istavritin kilogramı 20 liradan, çupranın kilogramı 40 liradan, somonun kilogramı 25-30 liradan, tirsinin kilogramı 15 liradan, levreğin de tanesi 12,5 liradan satılıyor.

Balık satış pazarında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde hareketlilik yaşanıyor.