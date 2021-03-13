Koronavirüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, bugün yeniden sokağa çıktı. Risk haritasına göre yüksek ve çok yüksek riskli iller bugün, düşük riskli ve orta riskli iller ise hem hem bugün hem de yarın 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

TÜRKİYE KONTROLLÜ NORMALLEŞME RİSK HARİTASI için tıklayınız...

Uzun bir aradan sonra erken saatlerde evlerinden çıkan vatandaşlar, işlerine gitti, bazıları ise alışveriş yaptı.

İllerin Covid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritada, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Covid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılan yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.

Orta riskli kategorideki illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar günü kalktı. Türkiye genelinde sürdürülen 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise devam edecek.

Restoran ve kafeler

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde sabah 07.00 itibarıyla yüzde 50 kapasite ile hizmet verebiliyor.

Kısıtlamasız 2’inci cumartesi sabahında trafikte hareketlilik

İstanbul’da kısıtlamasız 2’inci cumartesi sabahında yollarda trafik hareketliliği yaşandı. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 20’lere çıkarken metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluklar yaşandı.

Yenibosna E-5 üzerinde araçlar yoğunluk oluştururken Cevizlibağ İstikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu sabahın ilk saatleriyle birlikte yüzde 20’lere ulaştı. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitte hareketlilik oluşturdu.