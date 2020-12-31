Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamada cuma namazına gidilebilecek
[Fotoğraf: AA]
Türkiye genelinde bu akşam başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi sabaha kadar sürecek. Kısıtlama sırasında cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar araç kullanmamak şartıyla en yakın camiye gidebilecek.
İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokak kısıtlamasına denk gelen Cuma namazı için bilgilendirme yaptı.
Bakanlık, resmi internet sitesindeki sıkça sorulan sorular bölümünde konuya açıklama getirdi. Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşların, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidebileceklerini duyurdu.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri
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