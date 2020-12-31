Türkiye 2021'i yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri altında karşılayacak. Yılbaşında tedbir ve denetimler en üst düzeyde olacak.

2020'nin son gününde saat 21'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 ocak pazartesi günü sabah saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak.

Marketler açık olacak, alkol satışı yapılamayacak

Kısıtlamada marketler açık olacak ancak alkol satışı yapılmayacak. Tekel bayileri kısıtlama süresince kapalı olacak.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere giderek ihtiyaçlarını giderebilecek.

Restoran ve lokantalar paket servis yapabilecek

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek.

Kısıtlama süresince fırınlar da açık olacak. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamul üretimine devam edecek.

Otellerde yılbaşı eğlencesi yapılamayacak

Otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesi yapılamayacak. Saat 22.00'den itibaren restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında hiçbir şekilde müzik yayınına izin verilmeyecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan müşterilerin, kalabalık şekilde bir araya gelmemeleri için tedbirler alınacak.

Toplanma ve kutlama alanlarına yabancı turistler de giremeyecek

Bugün saat 21.00'den 1 Ocak saat 10.00'a kadar il ve ilçe merkezlerinde toplanma ve kutlama alanları olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri de yasak olacak.