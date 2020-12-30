Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi.

TRT Haber'e konuk olan Mehmet Uçum, karara tepki gösterdi.

"AİHM'in verdiği bu karar siyasi yoğunluğu şimdiye kadar en yüksek Türkiye aleyhine verilmiş karar. Tam bir siyasi saldırganlık içeren bir karar. Eğer AİHM bir ihlal tespit etmişse bir dosyada ya da AYM bir ihlal tespit etmişse dosyada ilgili mahkeme o dosyayı yeniden ele alır, yeniden değerlendirir."

'Yargı bağımsızlığından yana değilsiniz demektir'

Yargı bağımsızlığına vurgu yapan Uçum, "Siz kalkıp siyasi iradeye bu mahkemelere bu karara uyun diye talepte bulunamazsınız, bulunursanız o zaman yargı bağımsızlığından yana değilsiniz demektir" dedi.

'AİHM kararının hukuki olduğunu savunamaz'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçmişte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile aldığı kararı da hatırlatan Uçum şunları söyledi:

"AİHM'in ihlal tespiti çerçevesinde dosyayı yeniden ele almak şeklindeki bağlayıcılığa uydu. Sonra aynı kararını verdi ve süreç tamamlandı. AİHM, terörden yana olabilecek şekilde, terörü destekleyebilecek şekilde bir karar verip bunun hukuki olduğunu savunamaz."

'AİHM hukuk zeminine dönmeli'

Mehmet Uçum, AİHM'in bir an önce, hukuk zeminine dönmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Aksi takdirde Avrupa Konseyi ile Türkiye arasındaki hukuk, yeni duruma uymayan bu hukukun yeniden ele alınması kaçınılmaz olacaktır."

