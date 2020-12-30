2020 yılında 2 bin 907 konaklama tesisi, 1394 restoran ve 2 bin 37 taşıt, güvenli turizm sertifikası aldı. Türkiye salgına rağmen turistleri ağırlamaya devam etti.

169 kritere ulaşan sertifika programının verdiği güven sayesinde milyonlarca yabancı seyahatsever tatil için Türkiye'yi tercih etti. Bu durum Türkiye'yi rakip ülkeler arasında ön plana çıkardı.

Denetimler riski azalttı

Sertifika alan firmalar ayda bir denetleniyor. Denetimler, otellerde vaka görülme riskini en aza indirdi.

Profesyonel otel yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Çok ciddi bir güvenli tatil anlayışı sağladı, herkes çok mutlu, çok huzurlu ve çok sağlıklı döndü. Otellerimizin hiçbirinde çok büyük olaylar görmedik" dedi.

30 oda ve üzerindeki tesislere zorunluluk

Yeni yılla birlikte sertifika programına yeni düzenlemeler geldiğini fade eden Atmaca, ''50 oda ve üzeri tüm tesislerin güvenli turizm sertifikası mecburiyeti var. 1 Ocak'tan itibaren bu sayı 30 odaya düşüyor. 30 oda ve üzerindeki tüm tesisler güvenli turizm sertifikası almak zorundalar''

Yeni düzenleme ile salgın önlemlerini daha sıkı uygulayan otellerin sayısı da artacak.

Türkiye, bu yıl ağırladığı 15 milyonluk turist ağırladı. Yeni yıldaki hedef ise 30 milyon rakamına ulaşmak.