Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Ekonomi ve hukuk reformuyla ilgili çalışmalarını paylaştı

Aksakal, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukuk reformu konularında düşünce ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı HDP hariç Parlamento'da temsil edilen siyasi partilerin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile paylaşmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bugün de bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Aksakal, çalışmalarını ve görüşlerini aktarma fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.

'Türkiye, oyun dışı kalamaz'

Aksakal konuşmasında şunları da söyledi:

"Türkiye'de siyaset kurumu yeniden dizayn edilme çabalarıyla karşı karşıyadır. Bir taraftan AB kurumları ve ülkeleri, diğer taraftan ABD'nin bölgesel stratejilerini gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu politikalar tamamen Türk milletini teslim almaya yönelik hiç yabancı olmadığımız planların tezahürüdür. Türkiye, dünyanın yeniden şekillendiği bu süreçte asla oyun dışı kalamaz ve kalmamalıdır. Milliyetçi, vatansever bir sol bir parti olmak kaydıyla elbette ki ekonomideki hukuk sistemindeki aksaklıkları da bir muhalefet partisi olarak üzerimize yüklenmiş bir görev sayıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.