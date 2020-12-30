Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 184 bin 415 COVID-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.

"Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener."