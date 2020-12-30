İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 yılı 2. Toplantısı’nda konuştu.

'AFAD' uygulaması geliyor

Soylu, can kaybını önlemek için deprem başta olmak üzere afetlerde acil müdahalenin önemini vurgulayarak, "İlk 6 saatte yardım ekiplerinin itfaiyenin, ambulansların, güvenlik ekiplerinin yerine ulaşamaması afetten daha büyük bir afettir" dedi.

Acil müdahale için atılan adımlara da değinen Soylu, "AFAD" isimli yeni uygulamanın müjdesini verdi.

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'Telefon hatlarını meşgul etmeyecek bir uygulama'

Uygulamayı 6 ayda tamamlayı hedeflediklerini söyleyerek, "Tüm GSM operatörlerine bağlanabilecek şekilde internet hatları üzerinden görüşme temin edilebilecek, mesaj atabilecek, görüntü kaydedebilecek, görüntü atabilecek. Depremde esas itibarıyla telefon hatlarını meşgul etmeyecek bir uygulama" diye konuştu.

Acil hatlar 112'de birleşiyor

İçişleri Bakanı Soylu, 112'nin tek acil arama hattı olmasına yönelik çalışmanın da haziran ayı sonuna kadar tamamlanacağını aktardı.