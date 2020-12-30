Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce de Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Terör Saldırısı
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