Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce de Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.