Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizinde 3,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 03.51'de Ege Denizinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Seferihisar'a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10,63 kilometre olarak ölçüldü.
Kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
Etiketler: Deprem
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