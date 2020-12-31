Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde tırla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti bağlantı yolunda E.B. yönetimindeki 34 TS 5893 plakalı tırla, A.A'nın kullandığı 41 ACT 275 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışma sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle özel bir hastaneye kaldırdı, ancak kurtarılamadı.
Gözaltına alınan tır şoförü, emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bağlantı yolundaki trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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