Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Necip Üstüntaş'ın kullandığı plakasız motosiklet, Karakollar Mahallesi'nde karşı yönden gelen ve tali yola dönmek isteyen Duran Turgut yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yola savrulan motosiklet sürücüsü Üstüntaş ağır yaralandı.
Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Necip Üstüntaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücü Turgut ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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