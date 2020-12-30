Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da bir pelet fabrikası yandı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde pelet fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu söndürülürken, fabrikada büyük hasar oluştu.
Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını uzun uğraşlar sonucu yaptığı müdahaleyle kontrol altına aldı.
[Fotoğraf: İHA]
İşyerinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji, güvenlik amacıyla kesildi. İlçenin batı bölgesinde bu sebeple elektrik kesintisi yaşandı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrika çevresinde, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: İHA]
Fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
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