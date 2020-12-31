İstanbul Bahçelievler'de Rehber Caddesi üzerinde sürücüsünün drift yaptığı öne sürülen otomobil, 5 katlı binanın girişindeki marketin vitrininden içeri girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tutuştu ve marketin iç kısmında yangın başladı. Hızla ilerleyen yangın binanın dış cephesine ve caddede bulunan başka bir otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binadaki ve 2 otomobildeki yangını söndürdü.

Görgü tanıkları yangına sebep olan otomobilin içinde bulunan 4 kişinin, olay yerinden kaçtığını söyledi.