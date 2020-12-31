Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 05:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da drift yapan otomobil markete girdi
İstanbul'da drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Bahçelievler'de Rehber Caddesi üzerinde sürücüsünün drift yaptığı öne sürülen otomobil, 5 katlı binanın girişindeki marketin vitrininden içeri girdi.
Çarpmanın etkisiyle otomobil tutuştu ve marketin iç kısmında yangın başladı. Hızla ilerleyen yangın binanın dış cephesine ve caddede bulunan başka bir otomobile de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri binadaki ve 2 otomobildeki yangını söndürdü.
Görgü tanıkları yangına sebep olan otomobilin içinde bulunan 4 kişinin, olay yerinden kaçtığını söyledi.
Etiketler: Trafik Kazası
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