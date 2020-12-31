Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 15 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 13'ü yakalandı.
Teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik operasyonlar devam ediyor.
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