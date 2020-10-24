Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırşehir'den Kaman ilçesine giden Adem Göremez yönetimindeki hafif ticari araç, Aydınlar köyü yakınlarında, tali yoldan çıkan Mevlüt Altıntop'un kullandığı plakalı motosikletle çarpıştı.
Şaban Taşdemir idaresindeki araç ise kaza yapan hafif ticari araca çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Altıntop, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücüler Göremez ve Taşdemir hafif yaralandı.
Sıradaki Haber
İstanbul'da gemi yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz