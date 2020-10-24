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Hatay'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Ali E'nin kullandığı otomobil ile Sabri T. kontrolündeki hafif ticari araç, Çaylı Mahallesi Cennet Ana Caddesi'nde çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ve araçlardaki 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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