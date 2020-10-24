Konya-Karapınar karayolu Merdivenli mevkisinde, Mustafa Ertekin idaresindeki hafif ticari araç, Konya istikametinde seyrederken takla atarak karşı şeride geçti.

Kaza yapan araç, önce Durmuş Coşkun'un kullandığı hafif ticari araca, ardından Kadir Kelebek yönetimindeki tıra çarptı.

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Ertekin olay yerinde, Coşkun kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ertekin'in aracında bulunan Akta Aylak, diğer hafif ticari araçtaki Nuran, Hüseyin Muhammet ve Ayşe Coşkun ile Abdullah Doğanay ve Enes Macit Kurşunat yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi ile Konya'daki hastanelere kaldırıldı.