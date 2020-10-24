Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaretinin ardından üçüncü durağı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi oldu.

Bakan Koca, burada Başhekim Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan'dan hastanedeki sağlık çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaretinde, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.