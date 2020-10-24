Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sultangazi'de 3,5 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Sultangazi'de kaçak imalathaneye çevrilen depoya yapılan baskında 3,5 ton sahte içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de bulunan deponun kaçak imalathaneye çevrilerek, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler söz konusu depoya operasyon düzenledi. Depoda yaklaşık 3,5 ton sahte içki, içkinin üretim ve satışı için damıtma sistemi, alkol tankları ve dağıtım için hazırlanmış alkol bidonları ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçkiSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 17:35
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