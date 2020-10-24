Tokat'ta bulunan Sulu Sokak, 9 asır öncesinin en önemli ticaret merkezlerinden. Tokat Belediyesi, İpek Yolu üzerinde bulunan bölgede tarihi iklimi yeniden canlandırmak için harekete geçti. Sulu Sokak, restorasyon çalışmaları kapsamında asırlık motiflerle donatılıyor.

Arasta, han, medrese ve camilerin bulunduğu çarşı, araç trafiğine kapatılarak tarihine uygun bir görünüm kazanıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Biz buraya '900 adımda 900 yıl' diyoruz zira her yüzyıla ait eserlerin olduğu ve o eserleri insanların 900 adımda gezebildiği önemli bir mekandayız" dedi.

Sokakta deve figürlerinden oluşturulan kervan ise dikkat çekiyor. 15 ve 16'ncı yüzyılda deve kervanlarıyla yapılan ticareti simgeleyen heykeller cadde üzerine yerleştirildi.

Haber: Dursun Ekrem Er