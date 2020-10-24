İstanbul'da minibüs şoförlüğü yapan İsmail Akça, yaşlı bir çiftin karşıya geçmesi için yolu kesmişti. Bu örnek davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yaklaşık 20 yıldır şoförlük yapan Akça'nın yolu kestiği görüntüyü Tuzla Belediyesi sosyal medya hesabından yayınladı. Gördüğü ilgiye şaşıran Akça, şunları söylüyor:

"Ben yayalara yol verdim, durdum. Soldan gelen araçlar durmadı. El işareti ettim yine durmadılar. Ben de dayanamadım yolu kestim, öncelik tanıdım yayalara. Onların yerinde bizim anne babamız da olabilirdi. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Öncelik yayalarımızındır, lütfen yayalara öncelik tanıyalım."