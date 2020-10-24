Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 16:11
Son Haberler
- 16:36
- 16:33
- 16:35
- 16:30
- 16:35
Sıradaki Haber
Köpeğiyle gezerken kedinin saldırısına uğradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz