FETÖ şüphelisi emekli kurmay albay, 2002 yılında girdiği örgüte sadakatle bağlıydı. 15 Temmuz sonrası 2 yıl daha TSK içinde kaldı. Emekli edildi ama örgütle bağı hiç azalmadı.

Geride örgüte ait hiçbir iz bırakmıyordu

Eski pilot albay çok dikkatliydi, geride hiç iz bırakmıyordu. Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titiz soruşturması sonucu bağlantıları tespit edildi. Ardından yakalanıp tutuklandı.

FETÖ şüphelisi eski albay, 2012-2014 yılları arasında Hava Harp Okulunda Filo Komutanı olarak görev yaptı. FETÖ’nün askeri okullara üyelerini yerleştirdiği dönemde alım komisyonuna kendi isteğiyle girdi. İfadesine göre o dönemde FETÖ'nün sivil yöneticileriyle birçok görüşme yaptı.

"Öğrencilerden sorumlu yaklaşık 200-250 öğrenci birlik komutanı görevim esnasında bu yapıya mensup olduğunu bildiğim ismini hatırlamadığım (2012-2014 döneminde 30-35 yaşlarında, bir devlet okulunda öğretmen) bir şahıs bana ulaştı ve biz bu kişiyle Yenibosna metrobüs durağına yakın bir pastanede buluştuk. Buraya yakın eve toplamda 2 veya 3 defa gittim"

Darbe sonrası göreve devam etti

FETÖ şüphelisi emekli albay, Hava Harp Okulu'nda örgütten olmayan öğrencilere işkence eden Nasuh Çakın ile de yakındı. Yakın olduğu diğer isim ise 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan darbeci Mehmet Dişliydi. O kadar yakındılar ki darbe girişiminin ertesi sabahı kendisine bir telefonla ulaşabildi.

“16 Temmuz sabahı Daire Başkanım Mehmet Dişli'yi aradım. İkinci aramamda telefona cevap verdi. Kendisine “Komutanım ben tatildeyim ülkede bir şeyler oluyor geleyim mi?” dedim. Kendisi de bana baygın bir ses tonuyla “tamam tamam halloldu” şeklinde cevap verdi"

Emekli kurmay albayın verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilerek yeni bağlantıların da ortaya çıkarılması bekleniyor.

Haber: Hamza Çifçi