Ankara'da su samuru görüntülendi
Nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında olan su samurları, "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Ankara Kirmir Çayı'nda görüntülendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Kirmir Çayı'nın ev sahipleri" başlığı ile yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı:
"Temiz su kaynaklarının en iyi göstergesi olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında yer alan 2 su samuru, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Ankara Kirmir Çayı'nda gözlemlendi."
Bakan Kurum, paylaşımında iki su samurunun görüntüsüne de yer verdi.
Kirmir Çayı’nın ev sahipleri— Murat KURUM (@murat_kurum) October 24, 2020
Temiz su kaynaklarının en iyi göstergesi olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında yer alan 2 su samuru, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Ankara Kirmir Çayında gözlemlendi. pic.twitter.com/li3UyF9kKA
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