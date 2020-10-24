Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Kirmir Çayı'nın ev sahipleri" başlığı ile yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı:

"Temiz su kaynaklarının en iyi göstergesi olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında yer alan 2 su samuru, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Ankara Kirmir Çayı'nda gözlemlendi."

Bakan Kurum, paylaşımında iki su samurunun görüntüsüne de yer verdi.